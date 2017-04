De aannemer doet er alles aan om de werkzaamheden aan de nieuwe tramlijn op het Eilandje klaar te krijgen. Gisteren meldden we al dat de tram er begin juni moet rijden en dat er op 4 juni een openingsfeest is. Maar er is toch nog wat werk aan de winkel. Normaal had de tram er al sinds begin april moeten rijden, maar door problemen met de ondergrond liepen de werkzaamheden vertraging op. Er wordt ook op zaterdag gewerkt. Een 15-tal arbeiders waren vanmorgen al aan de slag aan de Rijnkaai in Antwerpen.