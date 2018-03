Van de hemel naar de hel: Beerschot Wilrijk mist promotie in slotminuut

Bijna vijftienduizend toeschouwers voor dé apotheose in de eerste klasse B. Een record is dat voor de Proximus League. Zij zien Tom Van Hyfte, vorige week geblesseerd uitgevallen, toch aan de partij beginnen. Weer een surprise van chef Marc Brys dus.

Cercle probeert meteen druk te zetten. Maar Rafael Romo is meteen bij de pinken.

Na amper drie minuten is er al appel voor een penalty na vermeend hands van Swinkels. Boucaut fluit niet.

De thuisploeg staat bijzonder scherp en speelt met het mes tussen de tanden. Dat mag Messoudi al snel ondervinden.

Beerschot Wilrijk heeft het niet makkelijk in die beginfase, maar het probeert wel onder de Brugse druk uit te komen. Losada met de actie, maar hij kan zijn schot niet kadreren. En dat de belangen groot zijn, wordt meteen daarna nog maar eens duidelijk. Want de poppetjes gaan dan al aan het dansen.

De vereniging krijgt in de dertiende minuut een opdoffer te verwerken, want Delacourt moet dan geblesseerd het veld verlaten.

Iets over het kwartier heeft Jeremy Taravel eeuwige roem in gedachten. Hij haalt vanop meer dan 30 meter verschroeiend uit. Maar om Romo met zijn bijna dubbele meter te verschalken, moet je blijkbaar met nog iets straffers komen.

De Venezolaan is een van de absolute sterkhouders dit seizoen bij de Mannekes en dat bewijst ie ook in Jan breydel.

Beerschot Wilrijk kreunt, maar met de snelheid van Placca heeft het altijd een wapen. De Togolees is sneller dan de statische Brugse verdedigers, maar hij kan net niet afdrukken.

Cercle blijft wel baas. En op het half uur wordt dat overwicht beloond. Cardona bedient Mercier en die blijft ijzig kalm. 1-0 voor Cercle Brugge. Een verdiend doelpunt voor de vereniging.

De draaischijf van Cercle glipt door de buitenspel val en rondt beheerst af.

Amper drie minuten later is het bijna opnieuw prijs voor de thuisploeg. Miscommunicatie tussen Van Den Bergh en Romo en de verdediger klopt bijna z'n eigen doelman, met een snoekduik voorkomt die groter onheil.

Maar de druk op het Kielse doel is gewoon té groot. In minuut 35 is het opnieuw prijs. Crysan krijgt te veel ruimte en rondt perfect af. 2-0 voor Cercle. Euforie bij iedereen met een groen-zwart hart in Jan Breydel en de score is helaas voor Beerschot Wilrijk zeker niet overdreven.

De Mannekes steken dan de koppen bij mekaar en dat is broodnodig. Maar voet aan de grond krijgen lukt niet meer in de eerste helft. 2-0 en Cercle virtueel in eerste klasse.

De tweede helft brengt niet meteen beterschap. Mercier blijft een gesel voor mauve-wit. Maar hij besluit pal op Romo.

Als er gevaar is, komt het van de thuisploeg. Rafael Romo

Beerschot Wilrijk moét scoren. Uitgespeelde kansen kan het niet bij elkaar voetballen. Francois probeert het dan maar eens uit de tweede lijn. Een goeie, maar wel heel optimistische poging.

Het geeft de Mannekes hoop. Iets voor het uur is Francois daar opnieuw. Een eerste schot tussen de palen, al is het veel te slap ingeschoten.

Beerschot Wilrijk begint er in te geloven. VAn Den Bergh met de kopbal, maar Nardi verontrusten lukt niet.

De Mannekes drukken, maar geven daardoor ook wel wat ruimte weg. Een foute interceptie van Francois en Cardona gaat aan de haal. De Fransman heeft de goal van de promotie aan de voet, maar Dom komt tussen met een levensbelangrijke tackle.

Met Hoffer en Okotie probeert Brys het met Offensief Oostenrijks geweld. Messoudi en Losada konden vandaag hun stempel niet drukken.

Een kwarteir voor tijd krijgt de thuisploeg een vrijetrap cadeau net buiten de zestien. Mercier krult hem naast de muur, maar eens te meer is daar Romo.

Beerschot Wilrijk heeft dan al een tijdje niet meer kunnen dreigen. Maar Van Hyfte krijgt dan dé kans op het bevrijdende doelpunt.

De tegenaanval levert een unieke kans op voor de thuisploeg. De aanvallers zijn in overtal, dit moet altijd de beslissende goal opleveren, maar ze spelen het bij Cercle bijzonder slecht uit.

Het gaat nu snel over en weer. En plots is het wel raak. Tom Hyfte, net hij, de man die geblesseerd was, loopt perfect in en knikt heerlijk binnen. 2-1 en Beerschot Wilrijk kan plots eerste klasse weer ruiken. Iedereen met paars bloed is door het dolle heen.

Het is een aanval uit het boekje. En Van Huyfte kopt de Mannekes naar de hemel.

Cercle moet nu komen. En dat leidt tot een krankzinnige slotfase. Swinkels haalt ? neer. Boucault fluit strafschop. Bij Beerschot Wilrijk worden ze gek.

De videoref mag eindelijk in actie komen. Maar hij bevestigt de penalty.

Cardona met waanzinnig veel druk op de schouders. Een strafschop van enkele miljoenen euro's. En de Fransman faalt niet. Romo er nog wel met een handje bij, maar de bal zit erin. 3-1 voor Cercle en zo zit de Vereniging plots weer met anderhalve voet in 1A.

De veer is dan gebroken bij de Mannekes. Er komt nog één corner. Romo gaat mee, maar het levert niets meer op. Het is Cercle Brugge dat naar eerste klasse promoveert. Een énorme klap voor Beerschot Wilrijk. Zo dicht bij eerste klasse en in de absolute slotfase de droom uit elkaar zien spatten. Beerschot Wilrijk is nu veroordeeld tot Play-off 2.