Er waren in 2017 géén aanwijzingen dat de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht een risico vormden voor de volksgezondheid. Dat zei voormalig Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege vanmorgen in de PFOS-onderzoekscommissie. Die onderzoekt hoeveel de toenmalige bevoegde ministers wisten over vervuiling in de omgeving van 3M. En of ze wel voldoende hebben gedaan met de informatie die beschikbaar was.