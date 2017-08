Van gedachten wisselen over cultuur in Deurne

Laat u graag uw stem horen over het culturele landschap en aanbod in het district Deurne? Kom dan op zaterdag 21 oktober tijdens het eerste cultureel ontmoetingsmoment van gedachten wisselen met andere cultuurliefhebbers.

Gaat u wel eens naar voorstellingen, tentoonstellingen, een museum, de film of bezoekt u vaak de bibliotheek? Bent u zelf creatief als kunstenaar, organiseert u evenementen of bent u actief in een cultuurvereniging? Laat u graag uw stem horen over het culturele landschap en aanbod? Dan is deze cultuurbrunch en ontmoetingsmoment zeker iets voor u.

Het district, het cultuurcentrum en de bib moeten altijd de vinger aan de pols houden en willen weten wat er leeft bij hun publiek. Wie mee wil nadenken over hoe het culturele leven in Deurne er binnen enkele jaren moet uitzien, is welkom op een eerste (gratis) cultureel ontmoetingsmoment in het cultuurcentrum van Deurne, Frans Messingstraat 36.

Met een lunchbroodje in de hand wisselt u van gedachten met andere cultuurliefhebbers en kan u naar hartenlust netwerken. Een professionele moderator zorgt ervoor dat de beste ideeën komen bovendrijven en peilt naar u verdere engagement op cultureel vlak.

De deelnemers worden uitgenodig op de voorstelling ‘Verbeter de Wereld’, waar Gène Bervoets in de huid kruipt van BZN icoon Phil Bosmans.

Inschrijven voor dit gratis cultureel ontmoetingsmoment (tot 16/10) is verplicht via deze link.