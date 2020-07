Van Gogh expo komt naar Antwerpen met de nieuwste audio, projectie en VR technologie

Spectaculaire Van Gogh expo komt voor het eerst naar Antwerpen. De nieuwste audio, projectie – en VR technologie dompelen je onder in het leven van de wereldberoemde schilder.

Vincent Van Gogh komt naar Antwerpen. Vanaf maandag 10 augustus kan je in Waagnatie Expo & Events naar “Van Gogh, The Immersive Experience”, een indrukwekkende en hoogtechnologische expositie rond het leven en de werken van de schilder. Dankzij de nieuwste audio, projectie – en VR technologie komen de schilderijen van Vincent Van Gogh tot leven en stap je als het ware in zijn kleurrijke universum. Een belevingsexpositie voor het hele gezin.

Tijdens de expo volg je een parcours door het leven van de artiest, op basis van de correspondentie met zijn broer en zijn belangrijkste werken. Beroemd is Vincent Van Gogh geworden met de werken die hij maakte is zijn geboorteland Nederland en tijdens zijn verblijf in Zuid-Frankrijk. Het zijn dan ook deze die centraal staan in deze unieke immersieve expositie.

In de industriële site van Waagnatie Expo & Events komen er drie ruimtes verspreid over ruim 1.500 m2. Metershoge 360° graden projecties dompelen je onder in zijn belangrijkste werken; personages op het doek raken elkaar aan bij de arm, het water in de rivier van het schilderij stroomt plots verder onder je voeten,… Afsluiten doe je met een VR-ervaring tijdens dewelke je wordt meegenomen naar het Arles van 1888, het Zuid-Franse stadje waar hij een tijd lang verbleef en het begin was van een intensieve schilderperiode in de Provence.

Na de wereldpremière in de San Giovanni Maggiore kerk in Napels in het najaar van 2017, hield de expo al halt in Barcelona, Parijs, Tel Aviv, Brussel, … en nu dus ook Antwerpen.

foto © Chadi Abou Saryia