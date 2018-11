van het Groenewoud wordt 'Maestro Honoris Causa' van Conservatorium

Raymond van het Groenewoud ontvangt op dinsdag 27 november de titel ‘Maestro Honoris Causa’ van de Stichting Conservatorium Antwerpen. Hiermee wil de Stichting het belang van kwaliteitsvolle lichte muziek onderlijnen.

Het is de eerste keer sinds de oprichting in 1999 dat de Stichting de onderscheiding toekent aan een markante persoonlijkheid uit het genre lichte muziek. Populaire muziek is niet voor niets de meest verspreide en meest beluisterde muziek en verdient de aandacht van het Conservatorium en de Stichting. De titel van Maestro Honoris Causa eert steeds een vooraanstaande persoonlijkheid uit de wereld van de podiumkunsten.

De titel van Maestro Honoris Causa wordt uitgereikt op dinsdag 27 november tijdens het jaarlijkse Benefietconcert van de Stichting. Tijdens dit Benefietconcert zal Raymond van het Groenewoud een selectie van zijn composities brengen, zowel als solist, als met zijn band en met het Symfonieorkest Conservatorium Antwerpen onder leiding van Dirk De Caluwe. Guy Mortier zal de gelegenheidsrede of laudatio voor zijn rekening nemen.

Met de opbrengst van het benefietconcert wil de Stichting een viertal buffetpiano’s aankopen en enkele kleinere restauraties doorvoeren. Dit past binnen het project “Save the Piano” dat in 2014 gelanceerd werd en waardoor intussen al voor meer dan €600.000 aankopen en restauraties gerealiseerd werden.

(Bron : Stichting Conservatorium Antwerpen)

(Foto : © Belga)