Van Morrison blikvanger op Jazz Middelheim

Jazz Middelheim heeft vandaag z'n line-up bekendgemaakt voor de 36ste editie van 3 tot en met 6 augustus in Park Den Brandt. Dat is iets vroeger dan normaal. Absolute blikvanger dit jaar is Van Morrison.



De bekende Noord-Ier zal het festival afsluiten met een exclusief optreden. Van The Man bracht vorig jaar nog een nieuw album uit en denkt op zijn 72ste nog lang niet aan stoppen. Nieuw op het festival is dat je moet betalen met een persoonlijk pasje dat aan alle togen en eetstanden gebruikt kan worden. Wat voor minder lange wachtrijen moet zorgen.

(foto You Tube)