Van Peel (CD&V) blijft voorstander van volledig Saeftinghedok

Antwerps havenschepen en voorzitter van het Havenbedrijf Marc Van Peel (CD&V) nuanceert dat er een 'politiek draagvlak' zou zijn over het alternatieve scenario voor de havenuitbreiding dat Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) op tafel heeft gelegd.

'In deze fase klopt dat, in die zin dat we het voorstel nu met alle stakeholders van alle kanten gaan bestuderen', zegt hij. 'Dit is een belangrijke stap in de goede richting, maar ik blijf pleiten voor een volledig Saeftinghedok.'

Het nieuwe voorstel van Weyts is het negende alternatief dat op tafel komt te liggen om de uitbreiding van containercapaciteit in de Antwerpse haven mogelijk te maken. Het houdt onder meer de bouw in van extra kades langs het Waaslandkanaal, de verdieping van de Europaterminal, een uitbreiding van de Noordzeeterminal en de bouw van een beperkt Saeftinghedok.

Volgens Weyts is dat de beste verzoening tussen economische groei, een vlotte mobiliteit en het behoud van natuur.

'Men komt aan het beoogde aantal TEU (standaardcontainers) door een combinatie van inbreiding en uitbreiding', erkent Van Peel. 'Maar logistiek is het voor de rederijen beter om een aaneengesloten geheel te hebben.'

Van Peel wil niet kwijt of hij ermee zou kunnen leven als dit plan het haalt. 'Ik wil eerst nog blijven ijveren voor een volledig Saeftinghedok', zegt hij.

Hoewel dit negende alternatief pas erg laat in de lopende overlegprocedure op tafel kwam, is het nog steeds de bedoeling om in april een voorkeursbesluit te nemen, waarna de Vlaamse regering eind dit jaar de knoop definitief zou doorhakken.

'Ik mag hopen dat die beslissing dan wél juridisch standhoudt, want dat was net de bedoeling van dit hele proces: alles wordt letterlijk door God en klein Pierke gewikt en gewogen', aldus Van Peel.

