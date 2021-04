Van Quickenborne: “El Kaouakibi zou beter opstappen uit het Vlaams Parlement”

Sihame El Kaouakibi zou beter ontslag nemen uit het Vlaams Parlement. Dat vindt vicepremier Vincent Van Quickenborne van Open Vld, de partij waarvoor El Kaouakibi in 2019 in de provincie Antwerpen verkozen werd voor het Vlaams Parlement.

El Kaouakibi staat al geruime tijd in het oog van de storm, wegens mogelijk gesjoemel met subsidiegeld. Begin deze maand stapte ze op bij Open Vld. Ze hield daarmee de eer aan zichzelf, nadat partijvoorzitter Egbert Lachaert had aangekondigd de procedure te hebben opgestart om haar uit de partij te laten zetten.

Intussen zetelt El Kaouakibi nog steeds in het Vlaams Parlement als onafhankelijke. Vicepremier Van Quickenborne vindt dat ze die zetel beter zou teruggeven aan de partij.

“Ik vind dat het absoluut niet past in deze context in het parlement te zitten”, zei hij zondag aan VTM Nieuws. “Ik denk dat ze beter haar verdediging zou voorbereiden. Dat doen vanuit een parlementaire zetel lijkt me niet aangewezen.”