Van Ranst: "Kotstudenten, ga niet elk weekend naar huis"

Marc Van Ranst roept kotstudenten op om dit academiejaar niet elk weekend naar huis te gaan. Dat schrijft de viroloog op Twitter.

"Daardoor beperk je het aantal contacten, wat tijdens deze pandemie belangrijk is", aldus Van Ranst. "We beginnen het academiejaar met meer dan duizend besmettingen per dag, een paar maanden geleden waren er dagelijks nog minder dan honderd. Uiteraard zijn dit geen goeie cijfers om het academiejaar mee te starten", vertelt Van Ranst.

De viroloog maant studenten dan ook aan tot voorzichtigheid. "Blijf de handen wassen, hou afstand en draag zoveel mogelijk je mondmasker. Klassieke cantussen, dopen en fuiven zijn momenteel uiteraard ook geen goed idee."

Opvallend is dat Van Ranst kotstudenten vraagt om niet elk weekend naar huis te gaan, om zo het aantal transmissiekanalen voor het virus te beperken. "In veel landen blijven studenten maandenlang op de campus, maar in ons land is het studentengedrag atypisch en keren ze elk weekend terug naar de kerktoren. Ik zeg niet dat studenten, zoals in Amerika, enkel bij Kerstmis naar huis moeten gaan, maar in plaats van elke week kan het misschien een keer om de drie weken of een keer per maand."

"Jullie hebben een eindeloze creativiteit en zullen fijne nieuwe manieren vinden om het studentenleven inhoud te geven", aldus Van Ranst. "edereen beseft dat dit niet ideaal is, maar het kan nu even niet anders. En het is slechts tijdelijk, ook al lijken die covid-maanden eindeloos. Het wordt een atypisch studentenjaar, maar daarom niet minder interessant."

(Bron en foto: © Belga)