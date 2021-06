Van verkrachting verdachte 18-jarige krijgt enkelband

Zes mannen van Oeigoerse origine staan in Antwerpen terecht voor een gewelddadige home invasion bij de uitbaters van een Chinees wokrestaurant in Zoersel. Beelden op een smartphone brachten een tweede home invasion aan het licht, waar nog een zevende beklaagde mee voor vervolgd wordt. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tot zes jaar. Vijf gemaskerde mannen waren in de nacht van 22 op 23 maart 2020 binnengedrongen in het woongedeelte, dat boven het restaurant gelegen is. De twee uitbaters, een vriend en drie kinderen van 7, 10 en 13 jaar oud werden onder bedreiging van messen en een vuurwapen hardhandig uit hun slaap gehaald en vastgebonden met plastic bandjes. Hun mond werd afgeplakt met tape. De overvallers waren op zoek naar de inkomsten van het restaurant, maar omdat het al een tijd gesloten was door de coronamaatregelen viel er minder te rapen dan verwacht. De uitbaatster overhandigde ongeveer 4.000 euro. De daders geloofden niet dat dat alles was en ze werd met de kolf van het pistool in het gezicht geslagen. Haar man werd herhaaldelijk getrapt en er werden doodsbedreigingen naar de kinderen geuit. De overvallers doorzochten drie kwartier lang de woning en het restaurant. Toen ze niets meer van waarde vonden, vertrokken ze. De kinderen konden zich losmaken en bevrijdden vervolgens hun ouders, die de politie verwittigden. Al vrij snel kwamen de speurders een van de beklaagden op het spoor via het gebruikte voertuig en het telefonie-onderzoek. Daarna werden ook linken met nog vijf anderen gelegd. Een van hen had twee jaar in het wokrestaurant gewerkt en zou cruciale informatie hebben doorgespeeld. Hij zou volgens de andere beklaagden niet hebben deelgenomen aan de home invasion uit angst om herkend te worden. De ex-werknemer ontkende iedere betrokkenheid. Ook de andere vijf ontkenden, minimaliseerden hun aandeel of zeiden dat ze onder druk werden gezet om mee te doen. Twee van hen staan staan samen met een zevende beklaagde ook nog terecht voor een tweede home invasion in de Antwerpse Gemeentestraat op 7 januari 2020. Een Chinese vrouw werd toen onder bedreiging van een mes en een pistool beroofd van juwelen en geld. De speurders troffen beelden van die overval op de smartphone van een van de beklaagden aan. Ook die feiten werden door de beklaagden ontkend of geminimaliseerd. Vonnis op 22 juni.