Vanaf 1 januari nieuwe sorteerregels voor pmd en vaste ophaaldag

Vanaf 1 januari gelden in Antwerpen nieuwe sorteerregels voor pmd-afval: er mogen dan meer soorten plastic in de blauwe zak worden meegegeven. Bovendien voert de stad een vaste ophaaldag doorheen het hele jaar in, zonder uitzonderingen op feestdagen. De komende weken valt bij alle Antwerpenaars het Minder Afval Magazine in de bus, met ophaalkalender voor 2021 en vol inspirerende tips om afval te verminderen.

Nieuwe sorteerregels voor pmd

Vanaf het nieuwe jaar zijn nieuwe sorteerregels voor de pmd-afvalfractie van toepassing. Er mogen dan meer plastic verpakkingen in de blauwe zak, zoals botervlootjes, yoghurtpotjes en plastic zakjes. Dat betekent meer recyclage en een pak minder restafval. Alle informatie daarover staat op www.antwerpen.be/pmd.

Vaste ophaaldag, ook op een feestdag

Ook nieuw vanaf 2021 is dat er in Antwerpen het hele jaar door een vaste ophaaldag voor huisvuil zal zijn. De regeling zoals ze tot nu toe was, met verschoven ophaaldagen bij feestdagen, vervalt dus. Doordat er geen uitzonderingen op de regel meer zijn, vereenvoudigt de stad de dienstverlening naar haar bewoners. Ze wil met deze eenvoudigere aanpak burgers ook extra motiveren om afval correct aan te bieden.

Minder Afval Magazine

Sinds begin deze week verdeelt de stad Antwerpen opnieuw het Minder Afval Magazine in alle wijken waar de huisvuilwagen langskomt. Naast de papieren ophaalkalender 2021 en tips om afval te verminderen bevat het magazine onder andere praktische info over recyclageparken, de sorteerregels (ook de nieuwe voor pmd), en De Collectie. De wijken met sorteerstraatjes krijgen een aangepast magazine met tuinafvalkalender.

Fons Duchateau, schepen voor stads-en buurtonderhoud: “Met kleine stapjes kunnen we samen de afvalberg reduceren. In dit magazine geven Antwerpenaars grote én kleine tips voor minder afval. Ze dragen allemaal bij tot een schone stad. Vooral belangrijk is dat je afval vermindert op de manier die bij je past. Zoek je eigen manier om afval te beperken en maak mee een verschil voor Antwerpen.”

Verdeling per district

Elk district heeft zijn eigen editie van het magazine. Bewoners kunnen hun uithaalbare ophaalkalender gemakkelijk terugvinden. Bovendien delen de stadsloketten het magazine ook uit aan mensen die verhuizen en aan nieuwe bewoners. De komende weken, tot het einde van het jaar, wordt het magazine verdeeld in alle districten. De ophaalkalender voor 2021 is vanaf 1 januari ook online raadpleegbaar via www.antwerpen.be/ophaalkalender.