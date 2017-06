Vanaf 1 januari verplicht elektrische verdoving van schapen voor slachting

Er is een akkoord over een verbod op onverdoofd slachten.



Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts zal dat vanmiddag voorstellen. De elektrische verdoving van schapen vóór het slachten zal verplicht worden vanaf 1 januari. Die verdoving is omkeerbaar, wat wil zeggen dat ze het dier niet kan doden. Opvallend is dat het decreet door álle Vlaamse partijen behalve het Vlaams Belang wordt gesteund.