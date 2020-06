Basisonderwijs 5 dagen per week, secundair 4 dagen

Vanaf 1 september kan het volledige basisonderwijs opengaan. Alle scholen en alle leerjaren, vijf dagen per week. Ook in het secundair onderwijs kunnen alle scholen en alle leerjaren weer opengaan, maar wel vier dagen per week. Op woensdag wordt afstandsonderwijs voorzien. Dat heeft het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts laten weten.

Minister Weyts heeft in overleg met de onderwijspartners (o.a. de vakbonden, onderwijsverstrekkers en CLB’s), de experts van de GEES en de andere Gemeenschappen verschillende scenario’s uitgewerkt. Het plan houdt rekening met verschillende ‘pandemieniveaus’, met meer of minder verspreiding van het coronavirus. Aan elk niveau zijn concrete maatregelen gekoppeld over onder meer het aantal leerlingen dat tegelijk op school zit, het aantal dagen op school, afstandsonderwijs, groepsactiviteiten, speelplaatsregels, mondmaskers, social distancing, verluchting, extra beschermingsmateriaal, inschrijvingen, stages, examens ...

In niveau Groen is het risico op besmetting zo goed als onbestaand, in niveau Geel is het risico laag, in niveau Oranje is het risico matig en in niveau Rood is het risico hoog. Zonder nieuwe escalatie van het virus zouden de scholen op 1 september 2020 starten in niveau Geel. Vanaf niveau Geel maakt elke school een lokale risicoanalyse, op grond waarvan wordt vastgelegd onder welke voorwaarden ze geheel of gedeeltelijk kan functioneren.

In het basisonderwijs blijven de scholen in elk pandemieniveau 5 dagen per week open voor alle leerjaren. De kleuter- en de lagere scholen zullen volgend schooljaar dus niet meer collectief gesloten worden. Ook in het secundair onderwijs kunnen alle scholen open voor alle leerjaren en alle leerlingen. In niveau Geel worden alle leerjaren vier dagen per week verwacht op school. Een dag per week, normaal zal dat woensdag zijn, wordt er dan afstandsonderwijs georganiseerd, waarbij de ene leerling bijgespijkerd kan worden en de andere leerlingen meer verdiepende leerstof krijgen.

(Foto: © Belga)