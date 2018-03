De uitstoot van roet in de lage-emissiezone in Antwerpen is op een jaar tijd met een derde gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek naar de impact van de lage-emissiezone.Op 1 februari vorig jaar ging de lage-emissiezone in Antwerpen van start. De meest vervuilende auto's mogen sindsdien niet meer binnen in het stadscentrum en op Linkeroever.