Vanaf 2020 weer studenten in Ten Prinsenhove

De studenthome Ten Prinsenhove van de Universiteit Antwerpen zal vernieuwd worden door de private projectontwikkelaar LIFE.

Het tien verdiepingen tellende gebouw in de Koningsstraat was in 2016 gesloten nadat het niet brandveilig was verklaard. De universiteit keek de afgelopen weken naar ingediende dossiers van ontwikkelaars voor de woontoren, die in de jaren 1970 gebouwd werd. In augustus 2017 was besloten om de exploitatie van het gebouw in handen te geven van een privépartner via erfpacht, nadat de universiteit had afgezien van de eigen renovatieplannen. Het bestuurscollege besliste om Ten Prinsenhove voor vijftig jaar in erfpacht te geven aan LIFE, een Antwerpse projectontwikkelaar met ervaring op vlak van studentenhuisvesting. Die zal het gebouw verbouwen en er 160 wooneenheden aanbieden. De werken starten halverwege 2019.

(foto : Google Street View)