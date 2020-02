Binnenkort geen tram 7 meer?

Er zouden plannen zijn om tram 7 vanaf 2022 te schrappen. Dat staat vandaag in Gazet van Antwerpen.

Tramlijn 7 wordt al lang stiefmoederlijk behandeld door De Lijn. Trams worden er regelmatig tussenuit gehaald en er rijden meestal oude en vuile PCC-trams op deze verbinding. Een groot stuk van deze lijn loopt over dezelfde route als tram 15, maar de Mechelsesteenweg en het traject van de Meir tot het Eilandje wordt in dat geval tramloos. Een definitieve beslissing is nog niet genomen, maar volgens de plannota van de vervoerregio Antwerpen is er voor tram 7 geen toekomst meer. De tramlijn 15 zou in dat geval wel een hogere capaciteit krijgen. Ook tramlijn 70 werd al een tijde geleden opgedoekt, Het Eilandje wordt ... een echt eiland.

Ook de problemen met de wissel in Mortsel blijven nog aanslepen. Zodat tram 7 momenteel nog steeds terugkeert aan de Koninklijke laan.