Vanaf 2024 vier nieuwe premetrostations in Antwerpen

Het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio Noord van de Antwerpse politie heeft zaterdag toezicht gehouden op het parkeergedrag in Ekeren en Merksem. 63 voertuigen stonden verkeerd geparkeerd. Zo parkeerde men op het voetpad, te dicht bij een zebrapad ... Drie bestuurders stonden in een woonerf buiten de voorziene parkeervakken. Een bestuurder is gewaarschuwd omwille van een defect achterlicht. Het VOT van Zuid intercepteerde een voertuig waarbij een meisje gevaarlijk uit het raam hing. Er is ook een buitenlandse wagen in beslag genomen dat niet ingeschreven stond in het land van herkomst, en dus ook niet verzekerd was. Twee bestuurders zijn betrapt op het gsm'en tijdens het rijden. Dankzij de ANPR-camera's zijn een wagen en een lichte vrachtwagen uit het verkeer gehaald die vermoedelijk niet verzekerd en al meer dan een jaar niet gekeurd waren. En de bestuurder van een scooter kon zijn weg niet verder zetten. Het voertuig was niet ingeschreven en niet verzekerd. Verder zijn nog 20 GAS-pv's opgesteld voor allerlei overtredingen. De politie vond ook nog twee aanhangwagens vol met sluikstort.