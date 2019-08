Vanaf 20 september acties, "spijbelen doen we waarschijnlijk elke maand"

Tien dagen voor de start van het nieuwe schooljaar laat klimaatactiviste Anuna De Wever in haar kaarten kijken. Wekelijkse klimaatmarsen komen er niet, wel elke maand een grote klimaatspijbelactie met Youth For Climate.

Woensdag kwam de klimaatwerkgroep voor het eerst samen, een van de werkgroepen die moet leiden tot een Vlaams regeerakkoord. Anuna De Wever is weinig hoopvol. 'Momenteel wordt er absoluut niet genoeg rekening gehouden met onze klimaateisen, zeker omdat er een wereldwijde beweging van jongeren is die een serieus klimaatbeleid vragen. En dat gebeurt absoluut niet - dat is compleet belachelijk. Ik vind de startnota heel ouderwets, niks over een system change die moet gebeuren. En daarom gaan we er opnieuw staan op 20 september.'

Die dag is er een wereldwijde klimaatstaking gepland. 'We blijven wekelijks actievoeren en we zullen ook burgerlijk ongehoorzaam blijven', zegt Anuna De Wever, 'want dat is de enige manier om gehoord te worden. Spijbelen wordt waarschijnlijk een maandelijks ding.'