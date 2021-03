Vanaf 6 april zelftest enkel te koop in de apotheek

Vanaf zes april kan je ook in ons land een covid-19 zelftest kopen. De zelftest zal enkel te koop zijn in de apotheek. De apothekers zijn daar blij mee, want bij de zelftest is wel wat uitleg nodig. Zo is de test niet voor alle omstandigheden geschikt en moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden: een negatieve zelftest mag geen vrijgeleide zijn om je niet meer aan de maatregelen te houden.