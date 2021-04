Vanaf 8 mei ook versoepelingen in woonzorgcentra

In Nederland tellen ze gemiddeld nog meer dan 8700 besmettingen per dag. Maar daar gooiden de horeca de terrassen vanmiddag al open. Ook daar hebben de uitbaters een half jaar lang de deuren moeten sluiten. Belgen zijn er in principe nog niet welkom. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden roept ook op om de grens niet over te steken. Maar het geluk bij de klanten van taverne Grenszicht in Putte net over de grens kon vanmiddag niet op.