Vanaf maandag gekoppelde hermelijntram op lijn 3

Vanaf maandag rijdt in Antwerpen voor het eerst een dubbele, gekoppelde Hermelijntram in dienst uit. Die zal 60 meter lang zijn, aanzienlijk langer dan de langste nieuwe Albatrostrams. Speciale stickers op het voertuig waarschuwen het overige verkeer.

De test vindt plaats op de drukke lijn 3 tussen Merksem en Zwijndrecht. Een normale Hermelijntram - de voorganger van de Albatros - is net geen 30 meter lang, maar voor het eerst zijn twee stellen gekoppeld. Zo is het gevaarte met tien stellen nog zo’n 17 meter langer dan de langste Albatrostram, die 43 meter lang is. "Dit is een testproject dat we al twee jaar voorbereiden met het nodige studiewerk en de nodige ombouwwerken, onder meer voor de koppeling", zegt Astrid Hulhoven van De Lijn.

"Het voertuig moest ook door de FOD Mobiliteit worden gehomologeerd vooraleer op de openbare weg mocht. We doen dit vooral om te weten hoe het voertuig op het netwerk in reële omstandigheden functioneert, ook tussen de andere trams." De tram werd in de stelplaats en ‘s nachts op lijn 5 al een aantal keer zonder passagiers getest.

Maandagochtend is het de eerste keer dat het voertuig toegankelijk voor - maximaal 350 - passagiers en tussen het verkeer zal uitrijden. De voorlopig enige dubbele Hermelijntram rijdt volgens De Lijn voor ruim 95 procent van het traject in een eigen bedding, deels ook ondergronds. Desalniettemin zijn speciale stickers op het voertuig aangebracht die het overige verkeer waarschuwen voor de lengte. De tram rijdt vanuit de stelplaats op de Noorderlaan om 6.35 uur uit, spoort vervolgens naar het eindpunt in Zwijndrecht, keert om naar Merksem en rijdt na nog een rit naar Zwijndrecht opnieuw naar de stelplaats.

De test zal zo’n twee maanden duren en kan indien nodig nog worden verlengd. Op termijn wordt er eventueel gekeken of er eventueel meer Hermelijntrams kunnen worden gekoppeld. In Zwijndrecht moet er wel infrastructuur worden aangepast voor de extra lange trams. Volgens De Lijn wordt de halte Vredespark momenteel met een houten constructie uitgebreid om over de hele lengte van de extra lange tram een perron te hebben. Er loopt ook een bouwaanvraag voor een nieuwe halte.