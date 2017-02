Vanaf maandag hinder aan de Turnhoutsepoort

Sinds begin deze maand werken de nutsmaatschappijen langs de Noordersingel (R10) in het kader van de heraanleg van de Turnhoutsepoort. Om het verkeer veilig door de werfzone te leiden, start de aannemer vanaf maandag 27 februari met het maken van doorsteken op de Noordersingel en de afrit van de E34/E313.

Ter hoogte van de doorsteken moet het verkeer gedurende één week in beide richtingen over één rijstrook rijden. De eigenlijke werken beginnen op 6 maart. De werfsignalisatie wordt echter al vanaf zaterdag 4 maart geplaatst. Vanaf 4 maart geldt dus de werfsituatie en zal de N12 afgesloten worden en wordt doorgaand verkeer op 1 rijstrook geleid.

Doorsteken Noordersingel en afrit E34/E313

Van 27 februari tot 6 maart zal de aannemer een aantal doorsteken maken in de middenbermen van de Noordersingel en de afrit van de E34/E313. Die dienen om het verkeer tijdens de werken die 6 maart starten over de gepaste rijstroken te leiden. De doorsteken bevinden zich op de afrit van de E34/E313 richting het kruispunt met de Turnhoutsebaan en op de Noordersingel (ter hoogte van Trix en het kruispunt met Stenenbrug). Ter hoogte van de doorsteken moet het verkeer meestal over één rijstrook passeren in beide richtingen.



Tijdens de voorbereidende werken zal er ook gewerkt worden aan het fietspad van de Turnhoutsebaan (N12) op de brug over de Ring (R1). Het fietspad richting Antwerpen wordt er breder gemaakt. Fietsers zullen net voor de brug moeten oversteken, om zo langs de andere kant van de brug te fietsen. Voor het autoverkeer is er geen hinder, maar de parkeerstrook op de brug wordt wel volledig ingenomen.

(afbeelding : Stad Antwerpen)