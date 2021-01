Vanaf maandag sneltesten voor bezoekers in woonzorgcentra

Vlaanderen biedt vanaf maandag sneltesten aan in de woonzorgcentra, om te vermijden dat bezoekers het virus binnen brengen. Dat zei minister van Welzijn Wouter Beke vandaag na afloop van de ministerraad.

'We zien dat er nog steeds woonzorgcentra zijn waar bezoek niet wordt toegelaten', zei Beke. 'Dat is niet de bedoeling. Wanneer er geen uitbraak is en er niet is beslist om gedurende een beperkte periode het bezoek even on hold te zetten, moet bezoek altijd toegelaten worden.' Om het risico te verkleinen, worden er vanaf maandag sneltesten aangeboden. 'Die kan men inzetten voor het bezoek wanneer men zekerheid wil hebben over de situatie en geen risico wil lopen om besmettingen via het bezoek binnen te laten', aldus Beke.

Vrijwillige keuze

Het gebruik van de sneltesten is vrijwillig, zowel voor de woonzorgcentra als voor de bezoekers, benadrukt het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. 'Sneltesten inzetten biedt woonzorgcentra de mogelijkheid om met een geruster gevoel bezoek mogelijk te houden, ook wanneer ze zich voorbereiden op een vaccinatieronde of als er zich meer besmettingen, al dan niet met varianten, in de regio voordoen', zegt Joris Moonens van het Agentschap. Ook met een negatieve sneltest moet de bezoeker alle veiligheidsregels blijven respecteren.

