Vanaf morgen aangepaste routes De Lijn

Doordat de veiligheidstesten met 27 km/h goed zijn verlopen, neemt De Lijn op morgen de metrotunnel onder de Frankrijklei en de verlenging van tram 6 naar Luchtbal in gebruik. Dit betekent dat het aangepaste tram- en busnet dit weekend van start gaat. Een gedetailleerd overzicht van alle aanpassingen vanaf zaterdag is te vinden op www.delijn.be/tramstad .

Na de nodige veiligheidstesten en –controles zullen tramlijnen 8 en 10 vanaf zaterdag door de 500 meter lange metrotunnel onder de Frankrijklei rijden. De nooduitgangen, seinen, elektrische installaties en de stabiliteit van de sporen werden getest met 27 km/h en geschikt bevonden voor gebruik aan die snelheid. Ook in het nieuwe ondergrondse stuk bewaakt een spoorveiligheidssysteem de snelheid van de trams en hun onderlinge afstand. Het is de bedoeling om de snelheid - na verdere afwerking en bijkomende veiligheidstesten - op termijn op te drijven tot 50 km/h.

Trams 8 en 10 komen bovengronds op de Frankrijklei

De grootste aanpassing van het Antwerpse tramnet is de aansluiting van de metrokoker onder de Leien op de Reuzenpijp (onder de Turnhoutsebaan). Vanaf 3 juni hebben tramlijnen 8 en 10 niet meer hun eindhalte in premetrostation Astrid, maar rijden ze door naar de zuidrand van de stad. Beide tramlijnen gaan ondergronds via de tramtunnel op de Herentalsebaan in Deurne en verschijnen weer bovengronds ter hoogte van de Maria Theresialei. Dankzij de tunnel hebben ze geen last van de bovengrondse verkeersdrukte. De eerste halte na premetrostation Astrid is ‘stadspark’.

Tram 8 spoort verder over de Leien naar de Bolivarplaats en krijgt zijn terminus aan het nieuwe knooppunt Zuid. Tram 10 rijdt via de Leien, Brederodestraat en knooppunt Zuid naar P+R Schoonselhof in Hoboken. Op deze tramlijnen zet De Lijn 30-metertrams in, goed voor 150 tot 175 plaatsen per tramstel.

Opnieuw tram naar Luchtbal

Voor het eerst sinds de boerentram krijgt de noordelijke wijk Luchtbal opnieuw een tram. Tram 6 verbindt voortaan Olympiade met de Park and Ride (P+R) op de Noorderlaan, net voorbij de Havanastraat. Vanop de P+R vlakbij de E19 en A12 zorgt tram 6 voor een vlotte verbinding met het stadscentrum. De trams rijden samen met de bussen vanuit Ekeren over de nieuwe tram-busbaan aan de zijkant van de Noorderlaan.

De verlenging van tram 6 tot Luchtbal is goed voor 4 nieuwe haltes: Kinepolis, Luchtbal Kerk, Dublin en P+R Luchtbal. De Lijn zet op dit traject vooral Hermelijntrams in.

Trams 11, 12 en 24 naar de Melkmarkt

De Melkmarkt wordt het eindpunt van drie tramlijnen: 11 (Berchem station – Melkmarkt), 12 (Sportpaleis – Melkmarkt) en 24 (Silsburg – Melkmarkt). Tram 10 rijdt niet meer van Wijnegem naar de Melkmarkt, maar van het Centraal Station naar het Schoonselhof.

Knooppunt Zuid: overstappen op trams 4, 8 en 10 naar het centrum

De knip van de Leien heeft ook gevolgen voor de streekbuslijnen 290, 295 en 500. Deze krijgen knooppunt Zuid als nieuwe eindhalte. Zo houdt De Lijn de bussen uit het drukke stadsverkeer in de buurt van de werf voor Noorderlijn. Dit moet ook hun stiptheid naar de Rupelstreek en Mechelen ten goede komen. De busgebruikers stappen aan knooppunt Zuid over op de tramlijnen 4 (Groenplaats), 8 en 10 (Leien, Rooseveltplaats en Astrid). Stewards van De Lijn zullen de reizigers de eerste dagen bijstaan aan het knooppunt.

Tram 6: wijzigingen voor bussen 19, 23 en 650

De komst van tram 6 naar Luchtbal heeft gevolgen voor de buslijnen 19, 23 en 650.

Bus 19 rijdt voortaan tussen de Drakenhoflaan in Deurne Zuid en het Sportpaleis. Zo vermijdt hij het drukke verkeer aan Schijnpoort, wat de regelmaat ten goede moet komen. Reizigers naar het stadscentrum kunnen aan het Sportpaleis overstappen op tramlijnen 2, 3 en 6.

Buslijn 23 krijgt de Noorderplaats als nieuwe eindhalte. Via de Ellermanstraat en Viaduct Dam sluit hij vanaf Station Dam aan op de huidige reisweg. Lijn 23 blijft de wijken Dam, Schijnpoort en Stuivenberg bedienen. Bus 650 neemt de bediening in het hart van de wijk Luchtbal over.

Bus 650 rijdt vanaf 3 juni van de Maantjessteenweg in Merksem rechtstreeks naar Luchtbal via de Victor Govaerslaan en Havanastraat. Vervolgens rijdt de bus langs de Generaal Simondslaan, Canadalaan en Columbiastraat. De eindhalte wordt het station Antwerpen-Luchtbal, waar aansluiting is op tram 6.

(bericht en foto : De Lijn)