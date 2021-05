Vanaf vandaag soepelere regels in volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs

Het katholieke onderwijsnet wil eerst een grondig debat alvorens de schoolvakantie tijdens de zomer in te korten. Dat heeft topman Lieven Boeve zondag verklaard in De Zevende Dag op Eén. Onderwijsexpert Dirk Van Damme van de Oeso benadrukt dat experten het eens zijn over de leerschade die een te lange zomervakantie bij leerlingen teweeg brengt. De regering van de Franse gemeenschap besliste vanaf het schooljaar 2022-2023 de zomervakantie in te korten tot zeven weken en de herfst- en krokusvakantie twee weken te laten duren. Het schooljaar zal dus niet meer op 1 september starten, maar al op maandag 29 augustus 2022, en zal eindigen op vrijdag 7 juli 2023, en dus niet op 30 juni. Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) vindt in volle coronacrisis het moment niet opportuun om het debat te openen. 'Vlaanderen staat open voor het debat, maar gaat het niet voeren temidden van deze coronacrisis die al zeer veel vraagt van het onderwijsveld', reageerde zijn woordvoerder eeder deze week. 'Als je dit debat voert, dan moet dat goed en grondig gebeuren.' Zijn partijgenoot en Vlaams parlementslid Koen Daniëls herhaalde zondag die argumentatie. Hij waarschuwde dat zo'n hervorming 'niet holderdebolder' mag gebeuren en dat er in Vlaanderen nog verschillende projecten in het vuur zitten. Een van de uitdagingen is volgens hem de achterstand bij leerlingen die thuis geen Nederlands spreken. 'Negen dagen verschuiven zal daarin niet het verschil maken.' Oeso-expert Dirk Van Damme bevestigt dat zo'n hervorming niet plotsklaps mag gebeuren, 'maar je moet het wel aanpakken'. Hij wijst erop dat het debat al bijzonder oud is en dat veel landen die kortere vakantie al hebben doorgevoerd. 'Ik begrijp niet waarom het debat zo lang blijft aanslepen', aldus Van Damme. Lieven Boeve zegt oren te hebben voor de pedagogische argumenten, maar vraagt zich af of een herpositionering van de vakantie de enige oplossing is. 'Ik wil het debat open voeren met alle kaarten op tafel, en het kan zijn dat op het einde van het debat dat de beslissing zal zijn', luidt het. Maar eerst moeten de 'belendende percelen' afgedekt zijn.