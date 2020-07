Vanaf volgend seizoen tweede stijger uit 1B mogelijk na barrages

Voetbalclub Beerschot is opnieuw met het Antwerpse stadsbestuur aan het onderhandelen over de bouw van een nieuw stadion. De Kielse club wil op lange termijn investeren. Ofwel in het huidige Olympische stadion, dat ze huurt. Ofwel in een volledig nieuw te bouwen stadion. Bij voorkeur op de kop van de Schelde aan Petroleum Zuid.