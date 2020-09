Vanaf volgende week al code oranje in de scholen?

Het schooljaar mag in heel Vlaanderen dan wel voltijds begonnen zijn in code geel, de kans bestaat dat vanaf volgende week al in 26 gemeenten, waaronder Antwerpen en Borsbeek, wordt overgeschakeld naar code oranje.

Dit zou betekenen dat leerlingen vanaf het derde middelbaar nog maar halftijds les krijgen. De Risk Assessment Group - dat is de expertengroep die het coronarisico moet inschatten - vindt de kans op besmettingen er te groot en vraagt de gemeentelijke crisiscellen om te overleggen.

Burgemeester van Borsbeek Dis Van Berckelaer is niet van plan om zomaar over te schakelen naar code oranje. Hij wil zo lang als mogelijk onderwijs garanderen voor alle leerlingen en eerst nog bijkomende maatregelen nemen. De gemeentelijke veiligheidscellen formuleren een advies, maar het is uiteindelijk minister van Onderwijs Ben Weyts die bepaalt of de kleurcode verandert. In Borsbeek komt de gemeentelijke veiligheidscel maandag samen om de situatie te evalueren.