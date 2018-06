Vanaf vanavond werken in Jan De Vostunnel (A112) en op viaduct Wilrijk (A12) richting Brussel

Vanaf vanavond beginnen de grondige renovatiewerken in de Jan De Vostunnel (A112) richting Brussel. Daarnaast zal er in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 ook gewerkt worden op het viaduct van Wilrijk.

Het verkeer op de A112 richting Brussel rijdt dan gedurende twee maanden door de tunnelkoker richting Antwerpen. Het verkeer richting Antwerpen wordt bovengronds omgeleid. Daarnaast zal er in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 ook gewerkt worden op het viaduct van Wilrijk. Daar worden voorbereidende werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de brugvoegen. De A12 is tijdens deze nacht volledig afgesloten richting Brussel. Ook de Bevrijdingstunnel en de Jan De Vostunnel richting Brussel zijn dan afgesloten. Het verkeer richting Brussel wordt omgeleid via de Boomsesteenweg (N177). De werken in de Jan De Vostunnel en de werken op het viaduct van Wilrijk worden op elkaar afgestemd om de hinder te beperken.