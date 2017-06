Vanaf zaterdag opnieuw 2 rijstroken op de Singel aan Turnhoutsepoort

Vanaf zaterdag is de grootste hinder op de singel ter hoogte van de Turnhoutsepoort voorbij. Vanaf dan gaat fase 3 van de werken van start en kan het verkeer op de Singel opnieuw over twee rijstroken rijden in beide richtingen. In de derde fase ligt de focus van de werken grotendeels op de Turnhoutsebaan. Dat betekent dat er op de Turnhoutsebaan binnen de Singel stadinwaarts maar één rijstrook beschikbaar is voor doorgaand verkeer.



Fase 3 start op zaterdag 1 juli en duurt tot en met september. Tijdens deze fase wordt de Turnhoutsebaan aan de buitenkant van de Singel verder vernieuwd en wordt het definitieve wegdek aangelegd. Dit gebeurt beurtelings: als de werken aan de zuidelijke weghelft klaar zijn, beginnen de werken aan de noordelijke. De Turnhoutsebaan langs de binnenkant van de Singel krijgt een nieuw wegdek en nieuwe riolering. Dit gebeurt gefaseerd zodat doorgaand verkeer stadinwaarts steeds mogelijk blijft op één rijstrook. Verder wordt er nog gewerkt aan de oostzijde van de Noordersingel (wegdek en riolering) en wordt de noordelijke weghelft van de brug aan de op- en afrit van de E313 aangepakt.