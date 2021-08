Vanaf zondag controles voor wie grens naar Nederland wil oversteken

Wie vanaf zondag de grens van België naar Nederland wil oversteken, zal mogelijk op een controle stuiten. Nederland gebruikt namelijk voor het eerst kleurcodes voor Europese landen om de coronacrisis te bedwingen. En België krijgt code geel. Dat wil zeggen dat mensen die vanuit ons land naar Nederland willen reizen een digitaal coronabewijs moeten voorleggen. Dat komt overeen met het Europees coronacertificaat. Het is beschikbaar voor iedereen met een vaccinatiebewijs, een herstelcertificaat of een negatieve PCR- of antigeentest. Nederland laat weten steekproefsgewijs mensen van de weg te plukken. Wie niet in orde is, krijgt een boete van 95 euro. Maar de toegang weigeren, dat kan de Nederlandse politie niet. Wie minder dan 12 uur in Nederland moet zijn, hoeft geen coronabewijs te tonen.