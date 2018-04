Vanavond starten werken op de Ring

Vanaf negen uur vanavond starten er dringende herstellingswerken aan de Antwerpse Ring. Het zijn werken die ernstige hinder kunnen veroorzaken. Het wegdek in Deurne zal over een lengte van 15 meter volledig verwijderd en vernieuwd worden.



Om de werken veilig te kunnen uitvoeren worden er vier rijstroken onderbroken in de richting van Nederland. Alle verkeer kan een hele week slechts over twee rijstroken, in beide richtingen. De af- en oprit van Deurne worden tijdelijk afgesloten. De aansluitingen van en naar de E313 blijven wel open. De aansluiting van de E313 op de Ring zal echter op één rijstrook gebracht worden. Tegen maandagochtend moeten de werken afgerond zijn. Wie kan, mijdt dus beste de Ring deze week

(foto : Google Maps)