Vanbreda Risk & Benefits voor het 3de jaar op rij verkozen tot een Best Managed Company

Vanbreda Risk & Benefits is door Deloitte Private, Econopolis en de KU Leuven opnieuw uitgeroepen tot een Best Managed Company. Het is al voor de derde keer dat de verzekeringsmakelaar en risicoconsultant dit prestigieuze kwaliteitslabel in de wacht sleept. “Dit is een mooie bekroning waar we erg trots op zijn”, zegt CEO Pedro Matthynssens. “In deze economisch uitdagende tijden is het ook een stevig hart onder de riem voor ons management en voor al onze medewerkers.”

Deloitte Private, Econopolis en de KU Leuven gingen in 2020 opnieuw op zoek naar de ‘Best Managed Companies’ onder de Belgische kmo’s en familiebedrijven. Een onafhankelijke jury screende de deelnemers op vier domeinen: strategie, talent, betrokkenheid en financiële performantie. In die jury zetelden dit jaar Françoise Chombar (CEO Melexis), Rik Vera (Nexxworks), Rik Jacob (voormalig CEO Ardo), Koenraad Debackere (professor aan de KU Leuven), Yves Noël (Chairman NMC) en econoom Geert Noels (CEO Econopolis).

Bruno Peelaers, Programme Coordinator Best Managed Companies bij Deloitte Private: "De ondernemingen die uiteindelijk het kwaliteitslabel in de wacht sleepten hebben één ding gemeenschappelijk: ze slagen erin om via een heldere strategie, wendbaarheid, een efficiënt talentmanagement, een flinke dosis betrokkenheid en sterk management mooie financiële resultaten te behalen.”

Interessante challenge

Vanbreda Risk & Benefits behaalde het kwaliteitslabel van Best Managed Company de eerste keer in 2018 en deze titel werd in 2019 verlengd. Dat de Antwerpse verzekeringsmakelaar en risicoconsultant ook in 2020 het prestigieuze kwaliteitslabel mag dragen, stemt CEO Pedro Matthynssens erg tevreden.

“Deelnemen aan het Best Managed Company-traject is voor ons elk jaar een interessante challenge. De criteria waarop we beoordeeld worden blijven in grote lijnen dezelfde, maar de organisatoren passen deze wel aan de nieuwe trends en evoluties aan. Dit maakt dat we elk jaar opnieuw uitgedaagd worden om na te denken over hoe we als bedrijf nog kunnen evolueren op bijvoorbeeld het vlak van innovatie.”

Uniek netwerk

De bedrijven die het kwaliteitslabel van een Best Managed Company ontvangen, treden toe tot een uniek netwerk van veerkrachtige bedrijven. Nikolaas Tahon, Best Managed Companies Program Leader: “Veerkracht is de kwaliteit die organisaties in staat stelt om snel te reageren, maar ook voorbereid te zijn op onzekerheden zodat ze kunnen overleven en gedijen. Een veerkrachtig bedrijf is in staat om duurzaamheid te bekomen, economische tegenspoed te overwinnen en standvastig te handelen in het licht van toenemende onzekerheid, zoals de huidige COVID-19-crisis. Best Managed Companies geven niet alleen blijk van buitengewone competenties inzake innovatie, leiderschap, organisatie en risicobeheer, maar werken ook uiterst wendbaar.”

Pedro Matthynssens kijkt ernaar uit om de nieuwe leden die in 2020 toetreden tot de club van Best Managed Companies te leren kennen. “In het verleden nodigden we de andere Best Managed Companies bij ons op kantoor uit om kennis te maken. We kijken ernaar uit om ook dit jaar met deze happy few een relatie op te bouwen en zo kennis en inzichten te kunnen uitwisselen. Al zal dat in de huidige situatie misschien niet in real life maar via Skype for Business gebeuren.”