Vandaag 1 jaar geleden werd 9-jarige Daniel gedood in opvangcentrum - onderzoek loopt nog steeds

Het onderzoek naar de dood, nu precies een jaar geleden, van de 9-jarige Daniël loopt nog volop.

Vandaag, één jaar geleden, werd het lichaam van de 9-jarige Daniël gevonden op de terreinen van het opvangcentrum van Fedasil in Broechem (Ranst). De jongen verbleef daar met zijn 26-jarige moeder. In het onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen naar de verdwijning en dood van Daniël konden snel vijf verdachten opgepakt worden. Drie mannen van 22, 25 en 35 jaar werden vrijgelaten door de onderzoeksrechter tijdens de eerste fase van het onderzoek. De twee hoofdverdachten van 19 en 21 jaar zitten op dit moment nog in de cel. Zij worden verdacht van gijzeling en moord.

Het onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter loopt volop verder. Tijdens het grondige onderzoek heeft de onderzoeksrechter verschillende deskundigen aangesteld, waarvan enkele verslagen nog op komst zijn. Het moraliteitsonderzoek wordt momenteel uitgevoerd. Daarnaast is er een internationaal rechtshulpverzoek in uitvoering.

(archieffoto ATV)