Vandaag overleg onderwijsverstrekkers en Vlaamse overheid

Het onderwijs zit nog met heel wat vragen over de opschorting van de lessen zoals aangekondigd na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Vandaag staat daarover overleg gepland. 'Maar we zullen ons best doen om alles zo goed mogelijk op te volgen', verzekert Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De lessen op de scholen worden vanaf maandag in het kader van de strijd tegen het coronavirus opgeschort, tot 3 april. Er wordt wel opvang voorzien voor kinderen van professionals uit de gezondheidszorg en voor kinderen van mensen die moeilijk opvang kunnen voorzien. 'We zitten nog met heel wat vragen', aldus Boeve in een eerste reactie. 'Zo zijn de lessen wel opgeschort, maar zijn de scholen niet dicht. Betekent dit bijvoorbeeld dat kan worden afgesproken om sommige scholen open te houden, of moeten alle scholen open blijven?'Over de concrete invulling van de aangekondigde maatregel zal daarom vandaag overleg plaats vinden tussen de onderwijsverstrekkers, de vakbonden, de Vlaamse regering en de administratie. 'Maar we zullen alvast ons best doen om alles zo goed mogelijk op te volgen', klinkt het bij het katholiek onderwijs.

(archieffoto Pixabay)