Tussen 6 en 12 oktober zijn in België gemiddeld 5976 nieuwe coronabesmettingen per dag bijgekomen. Op 12 oktober was er zelfs een piek van 8582 positieve testen. Er liggen nu 1949 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. 327 patiënten liggen op de afdeling intensieve zorg. Er zijn ook meer overlijdens, 23 mensen per dag sterven aan de gevolgen van een besmetting.