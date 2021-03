Vandaal besmeurt de stad

In de afgelopen nacht kreeg een medewerker van het Real Time Intelligence Center (RTIC) die met de stadscamera's toezicht hield een verdachte in de gaten. De man bracht met een stift opschriften aan op onder meer een slagboom en handreling aan de Kattendijkbrug.

De man verplaatste zich verder en bleef op verschillende plaatsen opschriften aanbrengen. In de Amsterdamstraat kon een aangestuurde patrouille de bewuste man tegenhouden. In zijn rugzak vond de politie een industriële stift. De man ontkende de feiten, maar zal later toch verhoord worden over het vandalisme.

Uit nazicht is gebleken dat op meer dan tien plaatsen in de buurt onder meer tags aangebracht werden.