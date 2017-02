Vandalen bij Beerschot-Wilrijk

In het voetbal kijkt Antwerp met vol vertrouwen uit naar de partij tegen Union. Nu zaterdag is die in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Antwerp is leider in 1B met 3 punten meer dan Lierse. Lierse dat volgende week naar de Bosuil komt. En dus breken de weken van de waarheid aan voor Antwerp.