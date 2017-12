Vandalen houden opnieuw lelijk huis in Mariagrot in Merksem

Vandalen hebben huisgehouden in de Mariagrot in het Runctvoortpark in Merksem.

Nog niet zo lang geleden verdween het Mariabeeld, een tijdje later werden de kaarsjes die reeds klaar stonden, gebruikt om achter de grot een feestje te bouwen. Nu hebben vandalen 2 kaarsentafels stuk geslagen. De geldbakjes die er aan hingen, werden meegenomen.

Het district nam al een initiatief om de grot beter te beschermen, er kam een straatlantaarn en er werd een hekken geplaatst, maar dat hield de vandalen niet tegen.

Het district plaatste nochtans een straatlantaarn die de grot verlicht. Er staat een hekken, er is veel beweging, maar dat hield hen niet tegen.

Ondertussen groeide er een groepje vrijwilligers die zich de zorg om de grot aantrekken. Er is regelmatig sociale controle, maar dat allemaal lijkt nog onvoldoende.

Zolang er geen kaarsentafels zijn, heeft het geen zin om de grot weer open te stellen.

Kan er via jullie een oproep gedaan worden naar een milde schenker voor nieuwe of gebruikte kaarsentafels? Wie wil helpen of steunen, kan terecht op gsm nr

Men mag me ook bellen op 0472/86.55.61 (Ingrid)