De kans op onweer neemt toe. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert het nummer 1722 nu voor niet-dringende brandweeroproepen na aankondiging van onweer door het KMI. Er wordt aan iedereen gevraagd om enkel het noodnummer 112 te bellen als iemand (potentieel) in (levens) gevaar is. Het nummer 1722 voor niet-dringendebrandweerinterventies blijft actief tot de aankondiging van de deactivering door de FOD Binnenlandse Zaken. Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de Noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten. Ben je wel in (levens)gevaar? Bel naar het noodnummer 112 en blijf zeker aan de lijn. Indien je belt naar 112 omdat je dringend hulp nodig hebt van de brandweer of een ambulance, wacht dan rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan. Als je niet in (leven)gevaar bent, word je gevraagd om naar 1722 te bellen. Mensen die niet meteen binnen geraken op het nummer 1722 door het grote aantal oproepen, kunnen best aan de lijn blijven. Geraak je toch niet binnen, bel je beter later nog eens terug. Je kan ook nakijken of de brandweer van uw zone een e-loket heeft of zelf nog een extra nummer heeft geopend. Bel in elk geval niet naar het noodnummer 112 tot het nummer 1722 gedeactiveerd is.