Vandalen vernielen 3D-schilderij

"Alles loopt in het honderd". Dat is de toepasselijke titel van het nieuwe stripalbum van FC De Kampioenen, want de kampioenen zijn inderdaad aan hun honderdste album toe. Dat werd vandaag uitgebreid gevierd. In stripcentrum 'Comic Station' werd tekenaar Hec Leemans gehuldigd in het gezelschap van de acteurs uit 'De Kampioenen'. En het werd een feestje met Bomaworst en hoe kan het ook anders.... de nodige dagschotels.