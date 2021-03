Nieuws Vandalen vernielen gloednieuwe boksbal

Een van de boksballen die de gemeente Stabroek liet installeren als middel tegen coronastress is na amper een dag al vernield. Het exemplaar aan de sporthal in Hoevenen is door onbekende vandalen helemaal stuk gesneden. De gemeente wil het zo snel mogelijk vervangen en blijft geloven in het project, maar burgemeester Rik Frans is verontwaardigd.