Vanmiddag massale testing in Wommelgem om inwoners gerust te stellen.

In Wommelgem krijgen vandaag alle kinderen tussen 6 en 12 jaar oud een wisser in de neus. De burgemeester nam deze drastische beslissing na een forse opstoot in het aantal coronabesmettingen. Ongeveer de helft van die besmettingen is terug te brengen tot die leeftijdscategorie. Frank Gys hoopt met massale testing de rust in zijn gemeente te doen weerkeren.



De testbus staat vanmiddag aan vrijetijdscentrum Brieleke, waar ook de buitenschoolse kinderopvang gevestigd is. Veel ouders waren de voorbije dagen ongerust. De testing moet die ongerustheid wegnemen en ook de druk doen afnemen op de huisartsen.