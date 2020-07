Vanmiddag ook nog Antwerps provinciaal én stedelijk crisisoverleg

Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad verlaten om in Antwerpen deel te nemen aan een nieuw provinciaal crisisoverleg. Vooraf had ze eerst al even contact met burgemeester Bart De Wever (N-VA), bevestigt zijn kabinet.

Na de vergadering van de provinciale crisiscel volgt er ook nog nieuw stedelijk crisisoverleg. Of er vanwege het nog steeds explosief stijgend aantal besmettingen in Antwerpen nog bijkomende lokale of provinciale maatregelen op til zijn, is nog niet duidelijk.