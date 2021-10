Vannacht een uurtje langer slapen

Dit weekend, in de nacht van zaterdag op zondag schakelen we over van zomertijd op wintertijd. Om 03.00 uur 's nachts wordt de klok een uur teruggedraaid en kunnen we dus een uur langer slapen.

Sinds 1977 past België het systeem met de zomer- en wintertijd toe. Het voornaamste doel ervan was energiebesparing: men kan langer van het daglicht genieten. Tegenstanders wijzen op de verstoring van het bioritme.

In 2018 deed de Europese Commissie een voorstel om het verschil af te schaffen en het hele jaar door dezelfde tijd te hanteren. Uit peilingen bleek ook dat veel Europeanen achter dit idee stonden. Door de grote verdeeldheid over het onderwerp, kregen lidstaten de vrijheid om zelf te kiezen voor het winter- of zomeruur. Toch zit het dossier nog steeds muurvast bij de Europese Raad, zegt Europees parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe/Open VLD). 'Het Commissievoorstel kon op onvoldoende steun rekenen van de lidstaten. Zolang zij geen overeenstemming bereiken en geen standpunt innemen, kunnen de triloogonderhandelingen niet van start gaan.'

Volgens de politica heeft nog geen enkele lidstaat de voorkeur voor een bepaalde tijd officieel doorgegeven. 'We blijven dus nog even switchen tussen zomer- en wintertijd.'