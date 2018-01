Vannacht wordt er in de Kennedytunnel gewerkt in de tunnelkoker richting Gent. De daaropvolgende nacht, van dinsdag 9 op woensdag 10 januari, is de koker richting Antwerpen aan de beurt.

Tussen 21u en 05u is de betrokken tunnelkoker afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de andere koker. Beide nachten wordt de oprit Linkeroever om 20.30u afgesloten.