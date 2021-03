De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een systeem van gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn in geval van staking. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters bekendgemaakt. Het ontwerpdecreet gaat nu naar het Vlaams Parlement. Bedoeling is dat het daar nog voor het zomerreces gestemd wordt. Het systeem van de gegarandeerde dienstverlening moet ervoor zorgen dat De Lijn ook bij stakingen een aangepast aanbod kan garanderen. De regeling voorziet onder meer dat een stakingsaanzegging minimum 8 dagen op voorhand moet gemeld worden en dat werknemers tot 72 uur voor de staking de tijd krijgen om te laten weten of ze mee staken.Foto Belga