In de wijk Zurenborg zijn het afgelopen weekend een zestigtal gevels beklad met graffiti. De politie is op basis van camerabeelden op zoek naar de daders. Die bespoten garagepoorten, ramen, gevels en rolluiken. Dit weekend vond in de buurt ook "Meeting of styles" plaats, maar wellicht is er geen link met deelnemers aan dat street-art festival.