Varkens breken uit bij kinderboerderij

Gisteravond werden enkele inspecteurs op pad gestuurd om in de buurt van de Lievevrouwkesbosweg in Wilrijk twee uitgebroken varkens te vangen en hen terug in de weide van de kinderboerderij te plaatsen. De varkens konden ontsnappen via enkele gaten onder de afsluiting van de weide. Ze waren niet aan hun proefstuk toe, want ook de dag ervoor hadden ze de omgeving verkend. De verantwoordelijke van de kinderboerderij plaatst schrikdraad om de dieren binnen de omheining te houden.