De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een voormalig vastgoedmakelaar uit Brasschaat veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel en 1.200 euro boete, waarvan de helft effectief.

Dirk V.T. had voor 71.800 euro aan voorschotten in zijn eigen zak gestoken. Dat geld moet hij nu terugbetalen aan zijn klanten, die zich burgerlijke partij hadden gesteld. Twee koppels en een vrouw hadden klacht ingediend tegen de beklaagde voor valsheid in geschrifte en oplichting. Ze hadden in het kader van de aankoop van een woning voorschotten gestort op een rekening, die volgens de procureur niets met vastgoed te maken had. De rekening stond op naam van DVT Consulting, waarvan hij de zaakvoerder was. In plaats van de voorschotten over te maken aan de notarissen, had hij ze voor privébetalingen gebruikt. Zijn vastgoedfirma werd in juni 2014 failliet verklaard. Dirk V.T. betwistte de feiten niet, maar benadrukte wel dat hij geen grote sier had gemaakt met hun geld, zoals de burgerlijke partijen voorhielden. Zijn firma zat in moeilijkheden en hij had de voorschotten gebruikt om deurwaarders mee te betalen.